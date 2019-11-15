2019-11-15T10:27:47+03:00
Происшествия

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Николай Филипченко и Сергей Моисеенко были приговорены к многолетнему заключению в 2017 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Литвы Гитанас НауседаПрезидент Литвы Гитанас НауседаФото: REUTERS
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Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных за шпионаж россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Оба приговора были вынесены в 2017 году. Сайт kp.ru писал, что Филипченко осудили на десять заключения за "попытку завербовать" сотрудников Департамента госбезопасности страны с целью установки прослушивающих устройств в кабине главы республики.

Моисеенко признали виновным в шпионаже и незаконном хранении боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Его приговорили в десяти годам и шести месяцам тюрьмы.

"Помилование предоставлено в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию и на основании принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу [Литвы], предоставляющих главе государства такое право", - цитирует ТАСС пресс-службу президента прибалтийской республики.

Комментариев с российской стороны пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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