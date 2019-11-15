2019-11-15T10:14:38+03:00
Экономика

Банк «Кредитинвест» лишён лицензии

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 29 ноября
Ольга МАТЫС
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Банк России отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест» - "в связи с неоднократными нарушениями законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также за передачу неполной и недостоверной информации, в том числе и по операциям, подлежащим обязательному контролю". Об этом сообщается на сайте Центробанка.

После инспекционной проверки «Кредитинвеста» выяснилось, что банк проводил сомнительные трансграничные операции и допускал многочисленные нарушения в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.

Агенство по страхованию вкладов заявило, что выплаты страхового возмещения для вкладчиков «Кредитинвеста» начнутся до 29 ноября. До 21 ноября будут установлены банки-агенты, которые будут оперативно принимать заявления вкладчиков, а также как можно быстрее осуществлять выплаты возмещения по вкладам. Все вкладчики смогут подать заявления в течение всего периода ликвидации банка «Кредитинвест» - а это время составит не менее года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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