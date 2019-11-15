2019-11-15T10:38:46+03:00
Общество

Министр здравоохранения назвала среднюю зарплату врачей в России

Вероника Скворцова сообщила, что в медики получают порядка 79 тысяч рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Средняя зарплата врачей - 79 тысяч рублейСредняя зарплата врачей - 79 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Средняя зарплата врача в России составляет 79 тысяч рублей. Такую цифру в эфире телеканала «Россия-1» назвала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она рассказала, как в стране формируется зарплата работников больниц и поликлиник, подведомственных министерству. Так, с 2004 года устанавливают уровень зарплаты не регионы, а работодатели.

- Сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе, - сообщила министр.

Она добавила, что планируется перейти к такой системе, при которой гарантированная часть, то есть оклад, будет не менее 55 процентов.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минздраву сделать оклад для медиков в размере около 70 тысяч рублей. Также глава государства поставил задачу проработать вопрос по предоставлению врачам льготной ипотеки. В Госдуме предложили пересмотреть систему начисления зарплат врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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