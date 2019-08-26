2019-08-26T13:00:26+03:00
Общество

В Госдуме предложили увеличить базовую часть зарплаты врачей

Нынешнюю систему начисления зарплат медиков зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал «несправедливой»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат призвал сократить разницу зарплат врачей и административного персонала больницыДепутат призвал сократить разницу зарплат врачей и административного персонала больницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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С предложением увеличить зарплатную ставку медикам и создать дополнительные льготы сельским врачам выступил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, Николай Говорин. Он является также членом центрального штаба ОНФ. Система начисления зарплат является «непрозрачной и несправедливой» по его мнению, из-за того что формируется не столько из окладной части, сколько премий и подработок, когда врач работает по совместительству.

- Это приводит к тому, что у главврача появляются любимчики, - Говорин уверен, что это отражается на зарплатах и вызывает напряжения в коллективе.

Помимо повышения базовой ставки зарплаты депутат предлагает ввести дополнительные льготы для сельских врачей. Это позволит решить вопрос нехватки кадров в отдаленных территориях.

- Врачу должно быть выгодно работать на селе, - прокомментировал свою позицию депутат.

Он призвал сократить большую разницу зарплат между простыми врачами и руководством больницы. Чтобы главврачи не устанавливали зарплату сотрудникам по своему усмотрению, необходимо, считает Говорин, ввести фиксированную ставку.

Тем временем Росстат вычислил, что именно у врачей зарплаты растут быстрее, чем у представителей других профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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