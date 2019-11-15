«Не в однополярном мире живем»: в Совфеде прокомментировали санкционные угрозы США Египту

15 Нояб. 11:55 2019-11-15T12:00:20+03:00

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В Совете Федерации высказались о ситуации, возникшей между США и Египтом. Напомним, Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер пригрозили Египту санкциями в случае покупки ими российских истребителей Су-35. Ранее СШа делали такие же гроикие заявления и по отношению к другим странам, например, Трамп открыто призывал президента Турции не покупать российские военные самолеты.

- США всем угрожают санкциями за покупку российского оружия - Турции, Индии, Китаю, а теперь и Египту. Но, как правило, это не срабатывает - эти страны не отказываются от закупок. Не в однополярным мире живем, - написал Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттер.

Он добавил, что это уже поняли во всем мире, но пока не в США.

В Египте ответили на угрозы американцев, подтвердив, что не готовы изменить свои планы, несмотря на санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU