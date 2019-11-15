2019-11-15T12:57:14+03:00
В мире

Дуэйна "Скалу" Джонсона "похоронили" онлайн-тролли

В соцсетях появились сообщения о гибели актера после неудачной попытки исполнить трюк
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дуэйн "Скала" ДжонсонДуэйн "Скала" ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В социальных сетях распространилась фейковая новость о том, что 47-летний американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон погиб в результате ошибки, допущенной во время исполнения сложного трюка.

Первоисточником информации выступил подставной сайт телеканала BBC News. При переходе по ссылке все выглядит довольно достоверно, но на официальной странице медиакомпании такой новости нет. Тем временем, в соцсетях уже появилось множество постов с соболезнованиями.

Сайт телеканала оказался поддельным

Сайт телеканала оказался поддельным

"Неужели это правда?", - написала Gemma Dakin в Twitter.

"Какого черта. Не могу поверить :(", - поддержал ее Sushant Acharya.

"Я чуть не упала с лестницы, чтобы рассказать своему коллеге об этой печальной новости. Я была очень расстроена, ведь так люблю Джонсона", - разместила пост Katie McAleer, узнавшая о том, что печальная новость - всего лишь атака онлайн-троллей.

Газета The Mirror уточняет, что до этого актер уже несколько раз подвергался аналогичным нападкам. Его "хоронили" в 2011 и 2016 годах.

Тем временем, у "Скалы" все отлично. Сайт kp.ru писал, что этим летом он женился на своей давней возлюбленной Лорен Хашиан, а также возглавил первую строчку рейтинга самых богатых актеров планеты по версии Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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