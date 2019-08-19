Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился на фигуристой певице после 12 лет отношений

Американский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон женился на свой давней возлюбленной Лорен Хашиан. За 12 лет отношений у пары родились двое детей.

Звезда "Форсажа" опубликовал свадебные фотографии в Инстаграме. Актер и фигуристая армянка тайно поженились на Гавайах. "Мы согласны", - лаконично подписал снимки Дуэйн "Скала" Джонсон.

Пара начала встречаться в 2007 году. Зимой 2015 года у них родилась дочь Жасмин, а тремя годами позднее - дочь Тиана. Артист души не чает в своих девочках, о чем не раз признавался.

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До того как Джонсон начал встречаться с певицей армянского происхождения, он был женат на продюсере Дэни Гарсиа. От первого брака у него есть 18-летняя дочь Симон Александра.

Дуэйн Джонсон начинал карьеру в рестлинге и неоднократно завоевывал титул чемпиона. С 2001 года он снимается в кино. Известность ему принесла роль в фильме "Царь скорпионов" в 2002 году. Также он снимался в серии фильмов "Форсаж", картинах "Мумия возвращается", "Кровью и потом: Анаболики", "Джуманджи: Зов джунглей".

Звезда "Форсажа" наконец-то решился на судьбоносный шагФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2018 году Джонсон попал в список самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Он занял вторую строчку рейтинга и заработал 124 миллиона долларов. В 2017 году артист также оказался на втором месте. Его доходы от сериала "Футболисты" и перезапусков "Спасателей Малибу" и "Джуманджи" составили 65 миллионов долларов. А в 2016-м он лидировал в списке самых высокооплачиваемых актеров.