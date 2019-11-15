2019-11-15T14:10:20+03:00
Политика

Сенатор объяснил почему США грозят Египту санкциями из-за Cу-35

Вашингтон уже предупредил об ограничительных мерах
Елена АКИМОВА
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Вашингтон грозит Каиру санкциями за покупку российских истребителейВашингтон грозит Каиру санкциями за покупку российских истребителейФото: Минобороны РФ
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему Вашингтон грозит Египту санкциями в случае покупки у России истребителей Су-35.

Это связано с тем, что российское вооружение превосходит американское, и страны это понимают.

- Все знают, что С-400 ценятся лучше и по качеству и своим характеристикам, чем Patriot. Который пытаются «впарить» странам. Поступают отказы и в ответ угрозы, - рассуждает Джабаров.

Аналогичная ситуация была с Турцией, когда шла речь о сделке по покупке российских С-400. США тоже грозили применить ограничительные меры, тем не менее, турецкая сторона не отказалась от покупки.

- Думаю, что пример Турции и Индии позволит Египту решится на сделку. Лучшей рекламы, чем участие в реальных боевых условиях и представить трудно, а мы представляем именно такой вариант. Американское оружие здесь откровенно проигрывает, - добавил телеканалу «360» сенатор.

Документы между Россией и Египтом о поставке истребителей Су-35 были подписаны еще в марте. Речь идет минимум о 20 боевых самолетах, которые планирует приобрести покупатель. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пригрозили Каиру санкциями в случае старта поставок техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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