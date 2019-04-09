США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

СЕГОДНЯ 06:59 2019-04-09T07:28:04+03:00

В Белом доме напомнили Египту и «другим странам» о санкциях за покупку российских вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Египту и всем остальным странам, покупающим у России вооружение, не стоит забывать о последствиях применения американского закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), заявила во вторник журналистам высокопоставленная сотрудница администрации США.

Так она прокомментировала появившиеся еще в марте сообщения о том, что Каир закупил несколько десятков российских тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. По ее словам, Вашингтон «призывает страны, которые хотят поддерживать и укреплять связи в военной сфере с США, очень серьезно относиться к этому закону».

«Мы не располагаем возможностями проявлять особую гибкость в том, что касается CAATSA», - подчеркнула представитель Белого дома.

Она добавила, что подобная ситуация была «с Китаем, с Индией, с Турцией, союзником по НАТО», и отметила, что американская администрация «чрезвычайно ограничена в возможностях» обойти упомянутый закон и не вводить предусмотренные им санкции.

На вопрос, значит ли это, что президент Дональд Трамп введет в отношении Египта санкции за покупку партии российских истребителей Су-35, сотрудница Белого дома однозначно ответить не смогла. Заявила лишь, что «Россия не является надежным партнером в сфере поставок вооружений», а также заверила, что «американская техника и ее обслуживание гораздо лучше», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее выяснилось, что Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

ИСТОЧНИК KP.RU