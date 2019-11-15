Для помощи коалам, пострадавшим от пожаров в Австралии, собрали более 640 тысяч долларов

15 Нояб. 17:08 2019-11-15T17:08:31+03:00

Для помощи коалам, пострадавшим от пожаров в Австралии, собрали более 640 тысяч. ФОТО Australia Zoo on Queensland's Sunshine Coast

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С начала ноября в Австралии охвачена лесными пожарами. Миллионы людей находятся в зоне эвакуации, а сотни животных сгорели заживо. Для того, чтобы помочь коалам, пострадавшим от стихии, организация Port Macquarie Koala Hospital собрала более 640 тысяч долларов, в 25 раз превысив изначальную цель.

Организаторы кампании хотят спасти животных от обезвоживания, поэтому собранные средства используют для установки питьевых станций в зоне обитания коал. «В условиях повышающихся температур и все большей засухи, доступ к воде необходим для выживания», - сообщили организаторы.

Определенная сумма будет направлена на финансирование программы по разведению коал.

В национальном парке жили 600 коал, большая половина погибли ФОТО: https://pikabu.ru/

Кампания по сбору средств была создана организацией Port Macquarie Koala Hospital 31 октября. В ней приняли участие более 14 тысяч человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, огонь охватил все юго-восточное побережье Австралии, Сидней с его пригородами затянуты смогом. По подсчетам работников национального парка страны, погибли не менее 350 коал из 600 живущих в заповеднике.

В Австралии бушуют сильнейшие лесные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU