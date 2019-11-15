Для помощи коалам, пострадавшим от пожаров в Австралии, собрали более 640 тысяч долларов
С начала ноября в Австралии охвачена лесными пожарами. Миллионы людей находятся в зоне эвакуации, а сотни животных сгорели заживо. Для того, чтобы помочь коалам, пострадавшим от стихии, организация Port Macquarie Koala Hospital собрала более 640 тысяч долларов, в 25 раз превысив изначальную цель.
Организаторы кампании хотят спасти животных от обезвоживания, поэтому собранные средства используют для установки питьевых станций в зоне обитания коал. «В условиях повышающихся температур и все большей засухи, доступ к воде необходим для выживания», - сообщили организаторы.
Определенная сумма будет направлена на финансирование программы по разведению коал.
В национальном парке жили 600 коал, большая половина погибли ФОТО: https://pikabu.ru/
Кампания по сбору средств была создана организацией Port Macquarie Koala Hospital 31 октября. В ней приняли участие более 14 тысяч человек.
Напомним, как писал сайт kp.ru, огонь охватил все юго-восточное побережье Австралии, Сидней с его пригородами затянуты смогом. По подсчетам работников национального парка страны, погибли не менее 350 коал из 600 живущих в заповеднике.
В Австралии бушуют сильнейшие лесные пожары.
ИСТОЧНИК KP.RU