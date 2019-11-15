2019-11-15T17:18:36+03:00
Политика

Госдеп намерен защитить от утечки «секретные технологии» в вузах

Ценные сведения не должны попасть в Россию, Китай, Иран, КНДР и Сирию
Елена АКИМОВА
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В Госдепе озадачились защитой сведений вузов от "ядерных" державВ Госдепе озадачились защитой сведений вузов от "ядерных" державФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В госдепартаменте США озадачились защитой от утечек «секретные технологии». Основная цель – предотвратить их попадание в государства, «распространяющие ядерное оружие». Среди тех, от кого стоит особенно беречь сведения, указаны КНДР, Иран, Китай, Россия и Сирия.

Защита обойдется бюджету в 2 миллиона долларов и если новый получит поддержку, то его реализуют уже в 2020 году.

Госдеп планирует рассмотреть предложения, которые помогут контролировать доступ к важному оборудованию, научным изысканиям, и помогут «внедрению процедуры комплексной проверки» студентов, профессоров, исследователей и получателей грантов в областях, касающихся оружия массового уничтожения.

В документе указано, что «университеты часто являются слабым звеном в глобальной защите против усилий сторонников распространения оружия массового уничтожения по освоению соответствующих технологий».

- Проверки не продиктованы военными целями иностранных государств, - подчёркивается в документе управления Госдепа.

Особое значение придается открытым каналам связи между университетами и государственными партнерами. В список «государств, представляющих интерес» вошли Индия, Индонезия, Малайзия, Тайвань, ОАЭ и Украина, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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