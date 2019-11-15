Польская PGNiG отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

15 Нояб. 19:46 2019-11-15T19:46:45+03:00

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Польская нефтегазовая компания PGNiG не намерена продлевать контракт с российским «Газпром экспорт» на покупку природного газа. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба PGNiG.

В польской компании сообщили, что передали «Газпрому» заявление о намерении прекратить действие контракта. В «Газпром экспорт» подтвердили получение заявления и уточнили, что «возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями».

В соответствии с условиями соглашения, компания должна расторгнуть договор за три года до завершения срока действующего контракта, который истекает в декабре 2022 года.

Напомним, еще в 2015 году PGNiG подала иск против «Газпром экспорт» с требованием снизить цену на газ, мотивируя это тем, что они не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. В июле этого года Арбитражный суд Стокгольма принял сторону российской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU