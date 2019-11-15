Шипованные шины в России могут подорожать

15 Нояб. 20:48 2019-11-15T20:48:33+03:00

Депутат Госдумы считает, что повышение акциза станет компенсацией за их вред для дорог

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В России следует повысить стоимость шипованных шин для автомобилей. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев

Васильев утверждает, что повышение акциза на шипованную резину станет компенсацией за их вред для дорог.

Депутат также не согласился с исследованием госкомпании «Автодор», которая рекомендовала установить ограничения скорости на дорогах в зимний период до 70-80 километров в час.

«С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег. Довольно противоречивая вещь, просто людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость», — сказал парламентарий агентству городских новостей «Москва».

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, когда по закону менять резину на зимнюю и давал советы по приобретению шипованных шин.

ИСТОЧНИК KP.RU