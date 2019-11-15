Шипованные шины в России могут подорожать
В России следует повысить стоимость шипованных шин для автомобилей. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев
Васильев утверждает, что повышение акциза на шипованную резину станет компенсацией за их вред для дорог.
Депутат также не согласился с исследованием госкомпании «Автодор», которая рекомендовала установить ограничения скорости на дорогах в зимний период до 70-80 километров в час.
«С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег. Довольно противоречивая вещь, просто людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость», — сказал парламентарий агентству городских новостей «Москва».
Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, когда по закону менять резину на зимнюю и давал советы по приобретению шипованных шин.
ИСТОЧНИК KP.RU