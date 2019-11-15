Зеленский подписал закон о выделении независимого газотранспортного оператора из «Нафтогаза»

15 Нояб. 22:19 2019-11-15T22:19:46+03:00

Документ открывает дорогу к подписанию контракта с «Газпромом» на транзит газа по европейским правилам

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о создании на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры «Нафтогаза». Об этом сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

«Закон предусматривает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством», - написала замруководителя на своей странице в сети Facebook.

Ковалив утверждает, что Киев «уверенно движется по пути к европейской интеграции» и показывает готовность к сертификации оператора транспортной системы согласно законам Евросоюза.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил Киев о возможном прекращении транзита газа через Украину. Российский лидер отметил, что такой риск существует из-за того, что взял на себя обязательства «перед Европой, а не перед Россией», имплементировать европейское законодательство. После сертификации оператора Евросоюзом принятый закон открывает дорогу к подписанию контракта с «Газпромом» на транзит газа по европейским правилам

ИСТОЧНИК KP.RU