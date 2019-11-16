СЕГОДНЯ 01:21 2019-11-16T01:21:28+03:00

Новый клип Little Big набрал больше трех миллионов просмотров меньше чем за сутки Фото: принтскрин видео.

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Популярная российская треш-поп группа Little Big опубликовала на своем YouTube- канале новый клип на песню Go Bananas. Видео на трек набрало больше трех миллионов просмотров меньше чем за сутки.

Сам клип похож на вирусный и главный хит группы Skibidi. Он набрал больше 310 миллионов просмотров. В новом ролике и песне тоже есть запоминающийся мотив и смешные танцы, а также ломающие логику режиссерские решения.

- Весь клип - сплошной когнитивный диссонанс. Пардон. Весь диссонансный когнитив - сплошной клип, - пишет один из пользователей видеохостинга.

Видеоролик собрал почти 19, 5 тысяч комментариев, большинство из которых были положительными или носили юмористический характер. Свои лайки под клипом оставили больше 400 тысяч пользователей сети, и лишь 18 тысячам пользователей ролик не понравился.

Новый клип Little Big на песню Go Bananas.

ИСТОЧНИК KP.RU