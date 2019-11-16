2019-11-16T02:38:22+03:00
В мире

Из галереи в Лондоне пытались украсть две картины Рембрандта

Задержать злоумышленников не удалось
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Из галереи в Лондоне пытались украсть две картины РембрандтаИз галереи в Лондоне пытались украсть две картины РембрандтаФото: Оксана ФОМИНА
Изменить размер текста:

Двое неизвестных пытались украсть из Даличской галереи в Лондоне две картины известного голландского художника Рембрандта. В учреждении в тот момент как раз проходила выставка Rembrandt's Light.

Как сообщает сайт EveningStandard.ru, в галерее сработала сигнализация, полицейские на место происшествия прибыли оперативно, но задержать злоумышленников по горячим следам не смогли. Во время побега один из воришек распылил в лицо офицера неизвестное вещество.

Попытка кражи оказалась неудачной. Злоумышленники, вероятно, испугались, услышав звук сирены сигнализации, и бросили полотна известного художника. Картины нашли в разных местах внутри галереи.

- Какое-то время выставка и галерея будут закрыты, чтобы полицейские смогли тщательнее все проверить, - сообщили в галерее.

В музее не назвали, какие именно картины пытались украсть злоумышленники. Сотрудники полиции расследуют произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты