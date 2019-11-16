Из галереи в Лондоне пытались украсть две картины Рембрандта
Двое неизвестных пытались украсть из Даличской галереи в Лондоне две картины известного голландского художника Рембрандта. В учреждении в тот момент как раз проходила выставка Rembrandt's Light.
Как сообщает сайт EveningStandard.ru, в галерее сработала сигнализация, полицейские на место происшествия прибыли оперативно, но задержать злоумышленников по горячим следам не смогли. Во время побега один из воришек распылил в лицо офицера неизвестное вещество.
Попытка кражи оказалась неудачной. Злоумышленники, вероятно, испугались, услышав звук сирены сигнализации, и бросили полотна известного художника. Картины нашли в разных местах внутри галереи.
- Какое-то время выставка и галерея будут закрыты, чтобы полицейские смогли тщательнее все проверить, - сообщили в галерее.
В музее не назвали, какие именно картины пытались украсть злоумышленники. Сотрудники полиции расследуют произошедшее.
ИСТОЧНИК KP.RU