СЕГОДНЯ 02:38 2019-11-16T02:38:22+03:00

Из галереи в Лондоне пытались украсть две картины Рембрандта Фото: Оксана ФОМИНА

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Двое неизвестных пытались украсть из Даличской галереи в Лондоне две картины известного голландского художника Рембрандта. В учреждении в тот момент как раз проходила выставка Rembrandt's Light.

Как сообщает сайт EveningStandard.ru, в галерее сработала сигнализация, полицейские на место происшествия прибыли оперативно, но задержать злоумышленников по горячим следам не смогли. Во время побега один из воришек распылил в лицо офицера неизвестное вещество.

Попытка кражи оказалась неудачной. Злоумышленники, вероятно, испугались, услышав звук сирены сигнализации, и бросили полотна известного художника. Картины нашли в разных местах внутри галереи.

- Какое-то время выставка и галерея будут закрыты, чтобы полицейские смогли тщательнее все проверить, - сообщили в галерее.

В музее не назвали, какие именно картины пытались украсть злоумышленники. Сотрудники полиции расследуют произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU