Помпео заявил, что в "черный список" США внесены еще пять отелей, связанных с военными Кубы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты внесли в "черный список" еще пять отелей, которые, по мнению Вашингтона, связанны с военными Кубы. Отмечается, что на данный момент в списке более 100 организаций, значительную часть которых составляют гостиницы.
- Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские фонды не оказывали прямой поддержки кубинскому аппарату государственной безопасности, который не только нарушает права человека кубинского народа, но и экспортирует эти репрессии в Венесуэлу, - сделал официальное заявление Помпео.
Госсекретарь США также накануне 500-летия Гаваны подчеркнул, что столица Кубы"когда-то была одним из самых динамичных и процветающих городов Америки". Но сейчас, как считает Помпео, этот праздник служит грустным напоминанием, что кубинская революция принесла жителям страны скорее ущерб, чем пользу.
ИСТОЧНИК KP.RU