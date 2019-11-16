2019-11-16T04:35:45+03:00
Политика

Помпео заявил, что в "черный список" США внесены еще пять отелей, связанных с военными Кубы

Госсекретарь напомнил, что Гавана когда-то была "одним из самых динамичных и процветающих городов Америки"
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Помпео заявил, что в "черный список" США внесены еще пять отелей, связанных с военными КубыПомпео заявил, что в "черный список" США внесены еще пять отелей, связанных с военными Кубы
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты внесли в "черный список" еще пять отелей, которые, по мнению Вашингтона, связанны с военными Кубы. Отмечается, что на данный момент в списке более 100 организаций, значительную часть которых составляют гостиницы.

- Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские фонды не оказывали прямой поддержки кубинскому аппарату государственной безопасности, который не только нарушает права человека кубинского народа, но и экспортирует эти репрессии в Венесуэлу, - сделал официальное заявление Помпео.

Госсекретарь США также накануне 500-летия Гаваны подчеркнул, что столица Кубы"когда-то была одним из самых динамичных и процветающих городов Америки". Но сейчас, как считает Помпео, этот праздник служит грустным напоминанием, что кубинская революция принесла жителям страны скорее ущерб, чем пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты