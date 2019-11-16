СЕГОДНЯ 02:59 2019-11-16T04:35:45+03:00

Помпео заявил, что в "черный список" США внесены еще пять отелей, связанных с военными Кубы

Госсекретарь напомнил, что Гавана когда-то была "одним из самых динамичных и процветающих городов Америки"

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты внесли в "черный список" еще пять отелей, которые, по мнению Вашингтона, связанны с военными Кубы. Отмечается, что на данный момент в списке более 100 организаций, значительную часть которых составляют гостиницы.

- Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские фонды не оказывали прямой поддержки кубинскому аппарату государственной безопасности, который не только нарушает права человека кубинского народа, но и экспортирует эти репрессии в Венесуэлу, - сделал официальное заявление Помпео.

Госсекретарь США также накануне 500-летия Гаваны подчеркнул, что столица Кубы"когда-то была одним из самых динамичных и процветающих городов Америки". Но сейчас, как считает Помпео, этот праздник служит грустным напоминанием, что кубинская революция принесла жителям страны скорее ущерб, чем пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU