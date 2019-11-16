2019-11-16T08:08:48+03:00
Общество

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Основатель Microsoft обогнал главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком ЗемлиБил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком ЗемлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса уступил первенство в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg Billionaires Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

По данным издания, в настоящее время состояние Гейтса оценивается ориентировочно в 110 миллиардов долларов, что на один миллиард больше чем у Безоса. Примечательно, что основатель Microsoft впервые более чем за два года возглавил этот рейтинг миллиардеров. На третьем месте в рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg расположился глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH Бернар Арно. Его состояние оценили в 103 миллиарда долларов.

Сообщается, что росту дохода Гейтса, вероятнее всего, способствовало решение Министерства обороны США предоставить Microsoft 10-летний контракт на 10 миллиардов долларов. Договор подразумевал оказание услуг в области удаленных вычислений, хотя изначально считалось, что подряд получит Amazon. Акции компании Безоса после этого упали примерно на 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты