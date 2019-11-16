Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

СЕГОДНЯ 05:26 2019-11-16T08:08:48+03:00

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Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса уступил первенство в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg Billionaires Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

По данным издания, в настоящее время состояние Гейтса оценивается ориентировочно в 110 миллиардов долларов, что на один миллиард больше чем у Безоса. Примечательно, что основатель Microsoft впервые более чем за два года возглавил этот рейтинг миллиардеров. На третьем месте в рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg расположился глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH Бернар Арно. Его состояние оценили в 103 миллиарда долларов.

Сообщается, что росту дохода Гейтса, вероятнее всего, способствовало решение Министерства обороны США предоставить Microsoft 10-летний контракт на 10 миллиардов долларов. Договор подразумевал оказание услуг в области удаленных вычислений, хотя изначально считалось, что подряд получит Amazon. Акции компании Безоса после этого упали примерно на 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU