СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» и колумниста «КП» Никиты Исаева. Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
СК уточняет, что по предварительным данным, смерть российского политика не имеет криминального характера.
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Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 16 ноября, лидер движения «Новая Россия» умер в поезде, когда возвращался в Москву из командировки в Тамбове. Исаеву стало плохо и на одной из станций ему вызвали скорую помощь. Врачи не успели спасти политика. Медики сообщили, что причиной смерти могла стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.
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ИСТОЧНИК KP.RU