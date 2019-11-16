СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-16T16:23:42+03:00

Колумнист «КП» скончался в поезде, возвращаясь в Москву из командировки в Тамбове

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» и колумниста «КП» Никиты Исаева. Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

СК уточняет, что по предварительным данным, смерть российского политика не имеет криминального характера.

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Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 16 ноября, лидер движения «Новая Россия» умер в поезде, когда возвращался в Москву из командировки в Тамбове. Исаеву стало плохо и на одной из станций ему вызвали скорую помощь. Врачи не успели спасти политика. Медики сообщили, что причиной смерти могла стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744187" frameborder="0"></iframe> Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

ИСТОЧНИК KP.RU