2019-11-16T16:19:20+03:00
Общество

Врачи назвали причину смерти российского политика Никиты Исаева

Колумнист "КП" скончался в поезде по пути в Москву, возвращаясь из командировки в Тамбове
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Врачи назвали причину смерти российского политика Никиты ИсаеваВрачи назвали причину смерти российского политика Никиты ИсаеваФото: "КП" Архив
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В субботу, 16 ноября, стало известно о смерти российского политика, колумниста и ведущего Радио "Комсомольская правда" Никиты Исаева. Мужчина направлялся на поезде в Москву из командировки в Тамбове. Внезапно ему стало плохо и на одной из станций ему вызвали скорую помощь.

Увы, медики не успели спасти политика и констатировали смерть. Сообщается, что причиной гибели 41-летнего Исаева стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Тело политика было доставлено на павелецкий вокзал в Москве.

«Многие тратят десятилетия на то, что он сделал в короткий срок». Не стало Никиты Исаева

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- Тамбов - Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. - написал Исаев в последнем посту в своих соцсетях.

Друзья российского политика сообщили, что мужчина никогда не жаловался на свое здоровье и выглядел бодрым и полным сил.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в возрасте 41 года скончался российский политик Никита Исаев. По словам его помощницы, Алины Жестовской, о дате и месте похорон будет известно позже.

В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).

Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп

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Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

ИСТОЧНИК KP.RU

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