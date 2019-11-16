Врачи назвали причину смерти российского политика Никиты Исаева
В субботу, 16 ноября, стало известно о смерти российского политика, колумниста и ведущего Радио "Комсомольская правда" Никиты Исаева. Мужчина направлялся на поезде в Москву из командировки в Тамбове. Внезапно ему стало плохо и на одной из станций ему вызвали скорую помощь.
Увы, медики не успели спасти политика и констатировали смерть. Сообщается, что причиной гибели 41-летнего Исаева стала сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца. Тело политика было доставлено на павелецкий вокзал в Москве.
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- Тамбов - Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех кто знает свой регион лучше меня. - написал Исаев в последнем посту в своих соцсетях.
Друзья российского политика сообщили, что мужчина никогда не жаловался на свое здоровье и выглядел бодрым и полным сил.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в возрасте 41 года скончался российский политик Никита Исаев. По словам его помощницы, Алины Жестовской, о дате и месте похорон будет известно позже.
В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ
Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).
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Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...
ИСТОЧНИК KP.RU