В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

16 Нояб. 23:14 2019-11-16T23:14:36+03:00

В Киеве жители одного из домов перекрыли дорогу оставшиеся без отопления Фото: социальные сети

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Оставшиеся без отопления жители одного из многоквартирных домов в Киеве перекрыли дорожное движение на проспекте Победы.

«В доме в Святошинском районе до сих пор не подключено отопление. В связи с этим люди устроили забастовку и перекрыли движение на проспекте Победы», - сообщает украинское издание «Левый берег».

«Вниманию водителей! На съезде с проспекта Победы на Кольцевую перекрыта дорога - люди митингуют», - предупреждает издание «Киев оперативный».

Одна из участниц акции Елена Мацак заявила, что жители дома решили обратить внимание киевской мэрии на ситуацию с отсутствием отопления. Женщина отметила, что в будние дни дорогу не перекрывали, потому что «по кабинетам ходили и письма писали 2 недели». «А в ответ тишина и плесень на стенах», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил Киев о возможном прекращении транзита газа через Украину. По словам российского лидера, такой риск существует из-за того, что незалежная взяла на себя обязательства «перед Европой, а не перед Россией» имплементировать европейское законодательство, чего до сих пор не сделала.

ИСТОЧНИК KP.RU