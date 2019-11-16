2019-11-16T23:41:36+03:00
В мире

Житель Великобритании разбогател, пытаясь развлечь жену

Мужчина купил два лотерейных билета и сорвал джек-пот
Мария ИГНАТЬЕВА
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Житель Великобритании разбогател, пытаясь развлечь женуЖитель Великобритании разбогател, пытаясь развлечь женуФото: REUTERS
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Житель Великобритании Кевин Френсис пытался развлечь жену, которая частично обездвижена, и стал богаче на один миллион фунтов стерлингов, в рублевом эквиваленте это больше 82 миллионов. Мужчина просто купил два лотерейных билета для своей 75-летней супруги, потратив десять фунтов, и сорвал джек-пот. Правда возлюбленной о выигрыше рассказал не сразу.

Как передает Daily Mirror, Френсис и его жена вместе стерли защитный слой на карточках. Потом Кевин сам сопоставил результаты с выигрышными комбинациями. Как оказалось его строчка оказалась призовой - на миллион фунтов стерлингов.

- Я был в шоке и ничего не говорил Бренде больше часа. Когда я все-таки рассказал ей о выигрыше, она подумала, что я над ней подшучиваю, - рассказывает мужчина.

Он решил потратить выигрыш на своих детей и внуков. Также британец планирует переоборудовать дом, чтобы его жене было удобнее по нему передвигаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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