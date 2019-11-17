США осудили власти Ирана за попытку отключить в стране интернет

СЕГОДНЯ 06:46 2019-11-17T06:50:38+03:00

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США осудили попытки властей Ирана отключить в стране интернет. Правительство арабского государства пришло к такому решению на фоне протестов. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус отметила, что Вашингтон выражает поддержку протестантов.

- США поддерживают многострадальный народ Ирана, который протестует против последней несправедливости, совершенной коррумпированным режимом. Мы осуждаем попытки отключить интернет, - написала политик в своем аккаунте в Twitter.

Арабские СМИ сообщают, что власти Ирана в субботу практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин.

Сайт kp.ru писал ранее, что с подобной ситуацией столкнулись в Ираке. Там тоже на фоне протестов отключили интернет. Без сети оказались десятки миллионов пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU