Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-17T11:10:42+03:00

В "Хочу тибя любицца" много леопардовых принтов, роскоши и сочинского колорита [видео]

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Шоумен и комик Михаил Галустян начал сольную карьеру в музыкальной индустрии. В четверг, 14 ноября, на YouTube появился дебютный клип Супер Жорика на песню "Хочу тибя любицца".

За первые два дня видео посмотрели более миллиона раз. К настоящему моменту под роликом уже свыше 1,6 млн просмотров.

По сюжету певец влюбляется в девушку и следует за ней по сочинским улицам вместе с большой и шумной компанией. В кадре часто появляется леопардовый принт, золото и другие элементы роскоши.

Как пояснил коллега Галустяна по Comedy Club Гарик Мартиросян у себя в Instagram, песня исполнена в стиле Electro Кавказ. К слову, в комментариях к клипу многие стали сравнивать дебютировавшего комика с другим юмористом Александром Реввой, который тоже запел несколько лет назад.

martirosian_official Скоро! Совсем уже скоро новая песня от Super Жорика! В новом, никем еще не примененном стиле Electro Кавказ! ОМG Все будут в шоке!!!

"Этому может быть только одно объяснение: на съёмках "Алкоголички" Пирожков укусил Галустяна", - предположила Лана Лада.

"Армянский PSY", - написала Lisa D, тем самым сравнив артиста с южнокорейским исполнителем.

"КП-Челябинск" писала о том, что роковую красотку в клипе Галустяна сыграла сибирячка Елизавета Смолина. Девушка играет в КВН, работает телеведущей на СТС и участвует в конкурсах красоты.

"Нашёлся человек, который, поедет на евровидение 2020", - добавила Утка_в_тапках.

Супер Жорик - Хочу тибя любицца. Премьера клипа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU