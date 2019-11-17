Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня
Шоумен и комик Михаил Галустян начал сольную карьеру в музыкальной индустрии. В четверг, 14 ноября, на YouTube появился дебютный клип Супер Жорика на песню "Хочу тибя любицца".
За первые два дня видео посмотрели более миллиона раз. К настоящему моменту под роликом уже свыше 1,6 млн просмотров.
По сюжету певец влюбляется в девушку и следует за ней по сочинским улицам вместе с большой и шумной компанией. В кадре часто появляется леопардовый принт, золото и другие элементы роскоши.
Как пояснил коллега Галустяна по Comedy Club Гарик Мартиросян у себя в Instagram, песня исполнена в стиле Electro Кавказ. К слову, в комментариях к клипу многие стали сравнивать дебютировавшего комика с другим юмористом Александром Реввой, который тоже запел несколько лет назад.
"Этому может быть только одно объяснение: на съёмках "Алкоголички" Пирожков укусил Галустяна", - предположила Лана Лада.
"Армянский PSY", - написала Lisa D, тем самым сравнив артиста с южнокорейским исполнителем.
"КП-Челябинск" писала о том, что роковую красотку в клипе Галустяна сыграла сибирячка Елизавета Смолина. Девушка играет в КВН, работает телеведущей на СТС и участвует в конкурсах красоты.
"Нашёлся человек, который, поедет на евровидение 2020", - добавила Утка_в_тапках.
Супер Жорик - Хочу тибя любицца. Премьера клипа 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU