В Москве собутыльники бизнесмена связали его ремнем и украли 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-17T12:13:40+03:00

Гендиректор компании лишился не только денег, но и сотового телефона

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Двое неизвестных совершили разбойное нападение на бизнесмена в одном из отелей на юге Москвы. Гендиректор неназванной компании распивал спиртные напитки с новыми знакомыми, когда они связали его и похитили миллион рублей.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД России по столице, все произошло по адресу: Новоданиловская набережная, дом 6, корпус 2. Номер комнаты в отеле - 1322.

Мужчины избили постояльца отеля, связали ему руки кожаным ремнем, а потом отобрали телефон и забрали спрятанные в вентиляционном коробе деньги.

"Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - цитирует ТАСС пресс-службе главка.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о разбое.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе в Подмосковье обокрали коттедж состоятельного предпринимателя. Из дома вынесли оружие, ювелирные украшения и большие суммы денег.

ИСТОЧНИК KP.RU