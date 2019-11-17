2019-11-17T12:13:40+03:00
Происшествия

В Москве собутыльники бизнесмена связали его ремнем и украли 1 млн рублей

Гендиректор компании лишился не только денег, но и сотового телефона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Двое неизвестных совершили разбойное нападение на бизнесмена в одном из отелей на юге Москвы. Гендиректор неназванной компании распивал спиртные напитки с новыми знакомыми, когда они связали его и похитили миллион рублей.

Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД России по столице, все произошло по адресу: Новоданиловская набережная, дом 6, корпус 2. Номер комнаты в отеле - 1322.

Мужчины избили постояльца отеля, связали ему руки кожаным ремнем, а потом отобрали телефон и забрали спрятанные в вентиляционном коробе деньги.

"Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - цитирует ТАСС пресс-службе главка.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о разбое.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе в Подмосковье обокрали коттедж состоятельного предпринимателя. Из дома вынесли оружие, ювелирные украшения и большие суммы денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия приняла решение по полетам в Египет
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на «Восточном»
Умер Терри О'Нилл, британский фотограф, снимавший знаменитостей
В «Лужниках» открылся для посетителей Дворец водных видов спорта
Кремль: саммит в "нормандском формате" может состояться в конце года
Передача Украине арестованных кораблей пройдет в районе мыса Тарханкут
Жар и проблемы с дыханием: названы первые симптомы рака легких
Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Лукашенко примет участие в выборах президента Белоруссии в 2020 году
В Подмосковье пять человек отравились неизвестной жидкостью: трое погибли
Украинские военные корабли покидают Керченский порт
Россия заключила контракт на поставку ЗРК С-400 в Саудовскую Аравию
В США мужчина задушил любовницу-инвалида и выдавал себя за нее
Семь человек погибли, 15 пострадали при взрыве газопровода в Бангладеш
Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня
Девятилетняя барабанщица покорила YouTube кавером песни Nirvana
В продолжении «Ну, погоди!» появятся новые персонажи
Замглавы Минкомсвязи сравнил часть блогеров с теми, кто "писал на заборах"
Во Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ возле университета