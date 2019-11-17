В Москве собутыльники бизнесмена связали его ремнем и украли 1 млн рублей
Двое неизвестных совершили разбойное нападение на бизнесмена в одном из отелей на юге Москвы. Гендиректор неназванной компании распивал спиртные напитки с новыми знакомыми, когда они связали его и похитили миллион рублей.
Согласно данным пресс-службы Главного управления МВД России по столице, все произошло по адресу: Новоданиловская набережная, дом 6, корпус 2. Номер комнаты в отеле - 1322.
Мужчины избили постояльца отеля, связали ему руки кожаным ремнем, а потом отобрали телефон и забрали спрятанные в вентиляционном коробе деньги.
"Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - цитирует ТАСС пресс-службе главка.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о разбое.
Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе в Подмосковье обокрали коттедж состоятельного предпринимателя. Из дома вынесли оружие, ювелирные украшения и большие суммы денег.
ИСТОЧНИК KP.RU