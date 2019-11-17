Передача Украине арестованных кораблей пройдет в районе мыса Тарханкут

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-17T14:36:14+03:00

Суда были задержаны и препровождены в порт Керчи в ноябре прошлого года. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Суда уже покинули керченский морвокзал и на буксире двинулись в сторону нейтральных вод

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Передача Украине кораблей, арестованных в ноябре 2018 года за нарушение российской границы, состоится в ближайшее время в районе мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря. Об этом сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа.

Согласно данным ТАСС, процедура будет осуществлена после того, как все три судна украинских ВМС пройдут под арками Крымского моста.

Кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом.

Сайт kp.ru писал, что буксир "Яны Капу" и военные бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" покинули морвокзал Керчи утром в воскресенье, 17 ноября. Корабли отбуксировали от причала под присмотром российской погранслужбы. Причем территория была временно оцеплена.

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, этот шаг стоит расценивать как "знак доброй воли" со стороны России, которая демонстрирует, что готова налаживать отношения с Украиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744298" frameborder="0"></iframe> Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

ИСТОЧНИК KP.RU