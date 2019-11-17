Украинские военные корабли покидают Керченский порт

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-17T13:12:21+03:00

Речь идет о судах задержанных Россией во время провокации в Черном море год назад

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Задержанные Россией в ноябре прошлого года украинские корабли постепенно покидают Керченский порт. В воскресенье, 17 ноября, началась буксировка судов от причала.

Первым от морского вокзала отбыл буксир "Яны Капу". Следом пошел катер "Бердянск". Ожидается, что они, а также "Никополь" будут переданы украинской стороне в море, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на очевидцев.

Тем временем, морвокзал оцеплен полицией. Операция по буксировке судов проходит под контролем кораблей российской погранслужбы.

Напомним, что "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера незаконно пересекли границу РФ 25 ноября 2018 года. Они не только зашли в наши территориальные воды, но и отказались подчиняться требованиям законных властей. В результате суда задержали, а моряков арестовали.

Сайт kp.ru писал, что о планах по передаче кораблей стало известно лишь накануне. Операция должна завершиться до 9 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU