Украинские военные корабли покидают Керченский порт
Задержанные Россией в ноябре прошлого года украинские корабли постепенно покидают Керченский порт. В воскресенье, 17 ноября, началась буксировка судов от причала.
Первым от морского вокзала отбыл буксир "Яны Капу". Следом пошел катер "Бердянск". Ожидается, что они, а также "Никополь" будут переданы украинской стороне в море, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на очевидцев.
Тем временем, морвокзал оцеплен полицией. Операция по буксировке судов проходит под контролем кораблей российской погранслужбы.
Напомним, что "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера незаконно пересекли границу РФ 25 ноября 2018 года. Они не только зашли в наши территориальные воды, но и отказались подчиняться требованиям законных властей. В результате суда задержали, а моряков арестовали.
Сайт kp.ru писал, что о планах по передаче кораблей стало известно лишь накануне. Операция должна завершиться до 9 декабря.
Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?
ИСТОЧНИК KP.RU
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