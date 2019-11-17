В «Лужниках» открылся для посетителей Дворец водных видов спорта

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-17T15:43:33+03:00

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Дворец водных видов спорта в «Лужниках» открылся после реконструкции: с 17 ноября он начал принимать посетителей. Из устаревшего спортивного сооружения бассейн превратился в современный аквацентр для отдыха москвичей, сохранив при этом все возможности для занятий спортсменов. В день новый комплекс готов принимать до 10 тысяч гостей.

- В состав дворца входит девять горок общей протяженностью 1,3 км и различные водные аттракционы, два бассейна на 25 м и один на 50 м, а также сауны, соляная стена, интерактивная детская зона, фитнес-центр, боксерский клуб, - сообщили в пресс-службе аквацентра. - Ожидается, что до конца года во дворце могут организовать обучение серфингу.

Бассейн впервые открылся в 1956 году, в нем проходило множество спортивных состязаний, в том числе во время Олимпиады-80. Но со временем комплекс устарел и перестал отвечать международным требованиям для проведения спортивных соревнований и правилам безопасности. В 2016 году началась его реконструкция.

О том, как проходит реновация, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину 7 сентября в День города, когда президент посетил спорткомплекс «Лужники». Бассейн перестраивали так, чтобы максимально сохранить его архитектурный облик, в том числе исторические барельефы - фигуры спортсменов с кубками и лавровыми венками. При этом строителям необходимо было возвести новое здание по периметру прежнего, так как вместимость комплекса было решено увеличить до 10 тысяч человек. В итоге бережно отреставрированные барельефы разместили внутри комплекса, а фасады нового здания украсили созданными по их мотивам репликами. Кроме того, архитекторы воссоздали знаменитую колоннаду трибун старого бассейна, памятную многим москвичам. Территорию вокруг Дворца водных видов обустроят в стиле советского уличного дизайна 50-60-х годов прошлого века.

Внутри комплекс полностью преобразился. Кроме трех больших бассейнов (один из них 50-метровый, отвечающий олимпийскому стандарту Международной федерации плавания) появилось несколько маленьких, в том числе с гидромассажем. Во дворце оборудован серф-центр — бассейн с уклоном для имитации морской волны. Оборудованные в комплексе водные аттракционы не имеют аналогов в России. Летом посетители смогут позагорать под солнцем – у комплекса есть раздвижная крыша. Бассейны спроектированы с учетом потребностей детей и маломобильных посетителей: один из них оснащен подъемным дном и может менять глубину для тренировок малышей и инвалидов.

Кроме того, в комплексе появился современный спа-центр с несколькими видами бань и саун: здесь есть тирольские и средиземноморские термы, а также соляная пещера. Во дворце созданы все условия для проведения спортивных соревнований, есть возможности поставить мобильные трибуны на 250 мест, а ход состязаний транслировать на установленном в зале большом экране.