2019-11-17T17:15:07+03:00
В мире

Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси

А глава Минпромторга показал наследнику эмирата вертолет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси. Фото: МинпромторгАрабский принц прокатил Мантурова на электротакси. Фото: Минпромторг
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В воскресенье, 17 ноября, наследный принц Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян на электрокаре подвез глава Минпромторга России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства промышленности и торговли.

«Наследный принц подвез главу российской делегации на электрокаре с табличкой "такси" и вместе с ним проследовал в Роял-холл, где прошла церемония открытия», - рассказала пресс-служба ведомства.

На представленных министерством фотографиях видно, что Аль Нахайян сам управляет электрокаром, а рядом с ним сидит Мантуров.

В свою очередь российский министр представил принцу вертолет Ми-38. Мантуров также сообщил, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в области гражданской авиации, а также

«Перспективы совместных российско-эмиратских проектов для нас очевидны с учетом успешного опыта кооперации с холдингом Tawazun в рамках промышленного проекта – «АУРУС»: созданное в этом году совместное предприятие уже приступило к работе», - заявил министр.

Мантуров показал принцу новый Ми-38 на российской статической экспозиции. Фото: Минпромторг

Мантуров показал принцу новый Ми-38 на российской статической экспозиции. Фото: Минпромторг

Напомним, что на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2017 года «Русские Витязи» на новых Су-30СМ показали высший пилотаж впечатлили Дубай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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