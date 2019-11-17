Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-17T17:38:46+03:00

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Киев исключает контакты с Донецкой и Луганской самопровозглашенными народными республиками, поэтому «нормандской четверки» не понятно, каким образом украинская сторона будет согласовывать новый «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», - заявил представитель Кремля

Песков отметил, что проведение саммита в «нормандском формате» не связано напрямую с принятием закона об особом статусе. Однако, по его словам, «четверка» рассчитывает на то, что Киев «понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву придется выйти из Минского формата урегулирования, если закон об особом статусе Донбасса с включённой «формула Штайнмайера» не будет принят.

ИСТОЧНИК KP.RU