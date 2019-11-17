2019-11-17T18:54:37+03:00
В мире

Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад

Ранее метеорологи предупреждали, что улучшения ситуации до 19 ноября ждать не стоит [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спадУровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спадФото: REUTERS
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В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.

Как сообщает агентство ANSA, уровень воды в итальянском городе к 13:15 по местному времени (15:15 мск) достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться и уже через пять минут опустился до 148 см.

Ранее газета La Repubblica предупреждала о новом повышении уровня вод до отметки в 160 см. Метеорологи сообщали, что улучшения ситуации до вторника, 19 ноября ждать не стоит.

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Венеция уходит под воду
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Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе вода в Венеции поднималась до рекордного с 1996 года уровня в 190 см, при критической отметке в 130 см. Под воду ушло свыше 80% города.

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Венеция уходит под воду
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На экстренном заседании Совета министров Италии 14 ноября было принято решение ввести в городе режим чрезвычайного положения и выделить 20 миллионов евро на первоначальный этап ликвидации последствий наводнения, которое представляет серьёзную угрозу для архитектурно-исторического наследия Венеции

Венеция после наводнения.В воскресенье город готовился к более сильным наводнениям (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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