Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Как сообщает агентство ANSA, уровень воды в итальянском городе к 13:15 по местному времени (15:15 мск) достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться и уже через пять минут опустился до 148 см.
Ранее газета La Repubblica предупреждала о новом повышении уровня вод до отметки в 160 см. Метеорологи сообщали, что улучшения ситуации до вторника, 19 ноября ждать не стоит.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе вода в Венеции поднималась до рекордного с 1996 года уровня в 190 см, при критической отметке в 130 см. Под воду ушло свыше 80% города.
На экстренном заседании Совета министров Италии 14 ноября было принято решение ввести в городе режим чрезвычайного положения и выделить 20 миллионов евро на первоначальный этап ликвидации последствий наводнения, которое представляет серьёзную угрозу для архитектурно-исторического наследия Венеции
Венеция после наводнения.В воскресенье город готовился к более сильным наводнениям (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU