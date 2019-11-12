2019-11-12T16:39:17+03:00
В мире

Пришла "высокая вода": В Венеции Площадь Святого Марка подтопило на рекордные 70 сантиметров

Такой уровень воды, по словам специалистов, способен навредить архитектурно-историческому наследию города [фото, видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
С начала ноября до конца января из-за сильного ветра сирокко в Венецианскую лагуну приходит вода из Адриатического моряС начала ноября до конца января из-за сильного ветра сирокко в Венецианскую лагуну приходит вода из Адриатического моряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Знаменитая Площадь Святого Марка в Венеции оказалась подтоплена на рекордные 70 сантиметров. Это, по словам специалистов, связано с традиционным феноменом "высокой воды".

Также они подчеркнули, что подобный уровень воды может сильно навредить архитектурно-историческому наследию города. При этом, эффективных способов защиты от такого количества воды не существует.

Знаменитая Площадь Святого Марка в Венеции оказалась подтоплена на рекордные 70 сантиметров Фото: REUTERS

Знаменитая Площадь Святого Марка в Венеции оказалась подтоплена на рекордные 70 сантиметровФото: REUTERS

А в муниципалитете Венеции заявили, что максимальный уровень моря достиг 127 см, что привело к подтоплению многих зон города. специалисты отметили, что критическим считается подъем воды до уровня выше 130 см, пишет "ТАСС".

Венеция ведет подготовку к сезонному подъему воды. С начала ноября до конца января из-за сильного ветра сирокко в Венецианскую лагуну приходит вода из Адриатического моря.

Пришла "высокая вода" Фото: REUTERS

Пришла "высокая вода"Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в начале ноября в Венеции 75% территории затопило из-за шторма. Уровень воды в каналах города сильно повысился после мощных ветров.

Высокие воды в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сменить полуголых моделей на пожилых министров: Король инстаграма решил баллотироваться в президенты США
Ден Билзерян прославился тем, что публикует в соцсетях фото дорогих машин, оружия и себя в окружении обнаженных моделей, а в 2014 году он отличился тем, что скинул порнозвезду с крыши особняка
Новости 24
Порошенко посмотрел мелодраму и решил, что Крым «точно будет украинским»
Ольга Алисова, сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе, вышла на свободу
В Московском зоопарке рассказали о первой российской осени китайских панд
В прокуратуре рассказали, на что россияне жалуются чаще всего
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Депутат-оппозиционер Верховной Рады пришел на заседание в маске Джокера
Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна
Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене «банковского роуминга»
"Мастерская Петра Фоменко" впервые покажет в прямом эфире театральную постановку "Алиса в Зазеркалье"
На вопрос о подготовке России к выборам в США Лавров ответил шуткой: «Мы решим эту проблему»
Вышел новый трейлер «Соника»: Персонаж перерисовали из-за критики фанатов
В Совфеде посоветовали украинским политикам думать не о санкциях, а об отношениях с Россией
Задержанных в Венгрии болельщиков ЦСКА освободили
Ученые назвали важные свойства икоты
В министерстве труда предложили лечить бесплатно пожилых россиян в частных клиниках
Правительство Молдавии отправлено в отставку
Премьер Польши требует от Netflix переписать сериал про нацистов
В Кремле прокомментировали идею снижения пенсионного возраста в ДФО
Глава МИД Украины заявил, что ради встречи с Путиным Зеленский выполнил «болезненные для общества условия»
Эсминец "Лидер" могут усилить броневой керамикой
В Кремле назвали примерную дату встречи Путина и Эрдогана
В Москве мужчина купил iPhone 11 за банкноты из «банка приколов»
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту