Пришла "высокая вода": В Венеции Площадь Святого Марка подтопило на рекордные 70 сантиметров

Знаменитая Площадь Святого Марка в Венеции оказалась подтоплена на рекордные 70 сантиметров. Это, по словам специалистов, связано с традиционным феноменом "высокой воды".

Также они подчеркнули, что подобный уровень воды может сильно навредить архитектурно-историческому наследию города. При этом, эффективных способов защиты от такого количества воды не существует.

Знаменитая Площадь Святого Марка в Венеции оказалась подтоплена на рекордные 70 сантиметровФото: REUTERS

А в муниципалитете Венеции заявили, что максимальный уровень моря достиг 127 см, что привело к подтоплению многих зон города. специалисты отметили, что критическим считается подъем воды до уровня выше 130 см, пишет "ТАСС".

Венеция ведет подготовку к сезонному подъему воды. С начала ноября до конца января из-за сильного ветра сирокко в Венецианскую лагуну приходит вода из Адриатического моря.

Пришла "высокая вода"Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в начале ноября в Венеции 75% территории затопило из-за шторма. Уровень воды в каналах города сильно повысился после мощных ветров.