В ДНР сообщили об обстреле Горловки

17 Нояб. 22:15 2019-11-17T23:14:28+03:00

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Вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку. Под огонь попали посёлок шахты имени Гагарина и посёлок Доломитное. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 15:45 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: посёлок шахты имени Гагарина и посёлок Доломитное. Выпущено 11 мин калибра 82 мм», - приводит заявление СЦКК Донецкое агентство новостей.

В самопровозглашенной республике также сообщили, что около 13:00 украинские формирования выпустили по посёлку Зайцево в Горловке шесть мин калибра 82 мм.

Отметим, как ранее писал сайт kp.ru, офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военные подняли флаги США в Донбассе. По его словам, в прошедшую субботу, 16 ноября, командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ приказали вывесить американские флаги на передовых позициях в районе села Крымское и поселка Мироновский.

ИСТОЧНИК KP.RU