Пушков назвал совет экс-главы МИД Польши Украине по «возвращению» Крыма бессмысленным

СЕГОДНЯ 02:29 2019-11-18T02:44:15+03:00

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал украинцам, как им «вернуть» Крым Фото: REUTERS

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Совет бывшего министра Польши Витольда Ващиковского, который он дал украинским властям по «возвращению» Крыма, лишен смысла, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши – вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине – лишен смысла», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter, комментируя заявление польского дипломата.

При этом он напомнил, что «с Крымом вопрос закрыт», о чем неоднократно говорил президент России.

«Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-глава польского МИД, ныне евродепутат Ващиковский заявил, что если Незалежная будет придерживаться европейского курса, благодаря которому Киеву удастся добиться экономического роста, то жители Крыма и Донбасса сами захотят «вернуться» на Украину.

Стоит отметить, что на референдуме в марте 2014 года крымчане уже сделали свой выбор, подавляющим большинством проголосовав за воссоединение полуострова с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU