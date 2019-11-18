2019-11-18T02:44:15+03:00
Политика

Пушков назвал совет экс-главы МИД Польши Украине по «возвращению» Крыма бессмысленным

Российский сенатор напомнил, что вопрос с полуостровом закрыт
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал украинцам, как им «вернуть» КрымБывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказал украинцам, как им «вернуть» КрымФото: REUTERS
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Совет бывшего министра Польши Витольда Ващиковского, который он дал украинским властям по «возвращению» Крыма, лишен смысла, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши – вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду на Украине – лишен смысла», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter, комментируя заявление польского дипломата.

При этом он напомнил, что «с Крымом вопрос закрыт», о чем неоднократно говорил президент России.

«Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-глава польского МИД, ныне евродепутат Ващиковский заявил, что если Незалежная будет придерживаться европейского курса, благодаря которому Киеву удастся добиться экономического роста, то жители Крыма и Донбасса сами захотят «вернуться» на Украину.

Стоит отметить, что на референдуме в марте 2014 года крымчане уже сделали свой выбор, подавляющим большинством проголосовав за воссоединение полуострова с Россией.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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