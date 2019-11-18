2019-11-18T06:08:59+03:00
Политика

Армия Сирии восстановила контроль над ГЭС в провинции Алеппо

Гидроэлектростанция Тишрин считается второй по мощности в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Войска Сирии установили контроль над второй по мощности в стране ГЭС в провинции АлеппоВойска Сирии установили контроль над второй по мощности в стране ГЭС в провинции АлеппоФото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 18 ноября, стало известно, что правительственным войскам Сирии удалось восстановить контроль над гидроэлектростанцией Тишрин, расположенной в провинции Алеппо, которая считается второй по мощности ГЭС в стране.

О том, что станция, построенная на реке Евфрат два десятилетия назад, перешла под контроль правительственных сил, рассказал журналистам представитель командования группировкой российских войск в Сирии Борис Фомичев, отметив, что ГЭС «освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа».

Он уточнил, что освобождена как сама электростанция Тишрин, так и прилегающие к ней территории. Сейчас на ГЭС уже налажена работа, и она снабжает электричеством населенные пункты двух сирийских провинций – Алеппо и Ракка.

«Люди спокойно работают, терроризма здесь нет», - приводит слова Фомичева ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале ноября военнослужащие сирийской армии впервые за несколько лет взяли под свой контроль нефтяное месторождение, расположенное в районе города Румейлан на северо-востоке САР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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