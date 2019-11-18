Военный эксперт назвал преимущества новых десантных кораблей ВМФ

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-18T11:10:22+03:00

Они смогут перевозить до 20 вертолетов и 900 морских пехотинцев на борту

Изменить размер текста: A A

Капитан 1-го ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин назвал преимущества новых десантных кораблей ВМФ России, строительство которых началось на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

- У завода очень хорошие параметры для сооружения столь больших и сложных кораблей. Еще в советское время они строили суда водоизмещением в 100 тысяч тонн, теперь стоит задача построить корабль водоизмещением в 25 тысяч тонн. Другие судостроительные заводы в Санкт-Петербурге и Северодвинск не смогли бы реализовать данный проект, так как мощности заняты, - рассуждает военный.

Каждое судно будет длиной 220 метров и сможет перевозить 20 вертолетов и 900 морских пехотинцев. Всего с верфи сойдет два корабля, России, по мнению эксперта, необходимо четыре.

- Там ведь не просто 900 человек — для них и танки есть, и БТР; будет возможность размещать катера на воздушной подушке. Строительство поднимет нас на уровень таких морских стран, как США, Япония, Китай и Франция, - комментирует ФАН Дандыкин.

Он отметил, что корабли смогут использовать в любом из морей, а «лучше дать их каждой из военно-морских группировок: на Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский и Северный флоты».

ИСТОЧНИК KP.RU