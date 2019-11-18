2019-11-18T15:12:26+03:00
Общество

18 ноября в Москве началась вторая Ярмарка вакансий для трудовых мигрантов Акцию проводит Migranto.ru совместно с партнерами

Ярмарка вакансий проводиться под девизом «Легальная жизнь. Легальная работа»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Отличительной чертой второй ярмарки вакансий стало то, что в этот раз, помимо традиционных вакансий из клининга (уборщики, дворники) и складских комплексов (грузчики, комплектовщики), представлено много вакансий для женщин-мигрантов, для молодежи, хорошо знающей русский язык и для квалифицированных специалистов.

Мероприятие проходит по адресу: город Москва, Проспект Мира, д. 36, стр.1 («Согласие Холл»).

На Ярмарке вакансий представили свои рабочие места и услуги такие компании, как: Учебный центр АНО ДПО «Промстройгаз», компания ISS Russia («Фэсилити Сервисез Рус), Бизнес-отель «Бородино», компания «Домовенок», MTF-Групп, «Деловые Линии», ООО «ЕврАзЦемент (Ярославская область) и др.

Среди партнеров Ярмарки вакансий: SuperJob.ru, Федерация Мигрантов России, портал Superjob.ru, МИА «Фергана», ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» (Сахарово), АО «МОБИ Деньги», Платежная система «Контакт», «Международный Центр кредитования», портал Migrant.mobi, проект «Вестник Мигранта», АНО ДПО «ЦОП Мактаби».

В работе Ярмарки вакансий принимают участие и представители министерств и ведомств стран СНГ. В течение всего рабочего дня мероприятия на Ярмарке работают сотрудники Агентства внешней трудовой миграции Республики Узбекистан.

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