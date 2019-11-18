В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-18T15:09:31+03:00

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Московские хирурги провели первую в России операцию по лечению рака простаты ультразвуком. Уникальный метод позволяет избавляться от опухолей без разрезов и проколов. Лечение онкологии ультразвуком позволяет минимизировать риск осложнений как во время операции, так и после нее. Больные при такой методике восстанавливаются гораздо быстрее, чем после традиционного хирургического вмешательства, и это позволяет пациентам раньше вернуться к нормальной активной жизни.

- Впервые в России в урологический клинике городской клинической больницы (ГКБ) им. С.Спасокукоцкого департамента здравоохранения Москвы выполнили показательные операции у больных c локализованным раком предстательной железы при помощи сфокусированного ультразвука высокой интенсивности с использованием новейшего аппарата для ультразвуковой аблации тканей Focal One. В операции также принимали участие специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.Евдокимова и французские урологи, - сообщило 18 ноября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

При ультразвуковой аблации тканей высокоинтенсивные cфокусированные ультразвуковые волны воздействуют на раковые опухоли, не повреждая кожу, окружающие ткани и органы. При этом хирургам не нужно делать травматичные для пациента разрезы и проколы, как при обычных операциях. По словам главного внештатного специалиста-уролога столичного Департамента здравоохранения Дмитрия Пушкаря, такая технология может применяться при локализованном раке предстательной железы. При этом важно, чтобы опухоль имела четкую локализацию и занимала небольшой участок ткани. Это высокотехнологичный метод локального лечения, считающийся на сегодняшний день самым современным и перспективным.

- Проведение подобного оперативного вмешательства в большинстве случаев не требует дополнительного или повторного лечения и выполняется бесплатно для жителей Москвы по полису обязательного медицинского страхования, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. - Проведение таких операций на базе урологического центра больницы им. С.Спасокукоцкого стало возможным как благодаря профессионализму медиков, так и получению высокотехнологичного оборудования для ультразвуковой аблации тканей. На данный момент это первый и единственный в России аппарат для ультразвуковой аблации тканей подобного рода.

Каждый год ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого принимает около 50 тысяч пациентов со всей страны. В клинике работает Центр оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии. По оценкам международных экспертов, его операционная бригада входит в тройку лучших среди 15 клиник планеты, проводивших онлайн-операции с помощью роботов.