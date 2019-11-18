Актрису из «Чисто английского убийства» Джейн Хейуорд насмерть сбил автобус

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-18T16:04:01+03:00

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Британскую актрису Джейн Хейуорд насмерть сбил двухэтажный автобус с пассажирами. ДТП произошло в городе Рикмансворт 15 ноября. 69-летняя актриса переходила дорогу, как позже установи следствие, Хейуорд не убедилась, что поблизости нет транспорта, она посмотрела только налево и начала переходить проезжую часть. В это время справа от нее двухэтажный автобус повернул из-за угла и на зеленый сигнал светофора двинулся прямо. Пешеход в этот момент вышла на дорогу. Водитель понял, что сбил человека, только когда услышал удар. Пассажиры закричали и потребовали его остановиться.

Когда он вышел, то увидел женщину на земле. Несмотря на то, что медики приехали быстро, через 40 минут после аварии популярная актриса умерла.

- Водитель автобуса ехал в 5 миль в час. Это разрешенная скорость для автобусов, - сообщил Коронер Джеффри Салливан. Его слова приводит Mirror.

Хейвуд получила известность, участвуя в телесериалах в 1980-х годах. После у нее был длительный перерыв – актриса посвятила себя семье. Вернулась на экраны только в 2011 году.

Она снялась в нескольких театральных, телевизионных и кино ролях, включая гангстерский фильм «Мой месяц с миссис Поттер», а также «Чисто английское убийство» и «Комната, полная воспоминаний», которая была показана на Каннском кинофестивале 2015.

ИСТОЧНИК KP.RU