Столичные эксперты рассказали об уникальной операции лечения рака простаты ультразвуком

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-18T17:43:56+03:00

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Хирурги московской городской клинической больницы им. С.Спасокукоцкого провели первую в России операцию по лечению рака простаты ультразвуком. Эта революционная методика позволяет медикам добираться до опухоли и убирать ее, не делая на теле пациентов разрезов и проколов. О том, как проводилась уникальная операция, рассказал Главный внештатный специалист уролог столичного Депздрава Дмитрий Пушкарь.

- Такая технология может применяться при локализованном раке предстательной железы. При ее применении отсутствуют какие-либо разрезы и проколы, которые, к примеру, неизбежны при малоинвазивных или открытых операциях, - рассказал Дмитрий Пушкарь пресс-службе столичного Департамента здравоохранения. - Данная методика позволяет свести к минимуму количество осложнений как во время, так и после хирургического вмешательства, а пациенты восстанавливаются значительно быстрее, что позволяет им раньше вернуться к активной жизни.

Вместе с врачами клиники им. С.Спасокукоцкого в операции приняли участие специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, а также французские урологи. Хирурги удаляли опухоль сфокусированным ультразвуком высокой интенсивности, применяя инновационный аппарата для ультразвуковой аблации тканей Focal One. По словам специалистов, таким образом можно лечить рак предстательной железы только в тех случаях, когда опухоль имеет четкую локализацию и занимает небольшой участок ткани.

- На данный момент это первый и единственный в России аппарат для ультразвуковой аблации тканей подобного рода, - отметили в Департаменте здравоохранения Москвы. - Проведение подобного оперативного вмешательства в большинстве случаев не требует дополнительного или повторного лечения.

Рак предстательной железы является одним из самых распространенных видов онкологии в России. По данным Минздрава, он занимает четвертое место в списке самых частых онкологических заболеваний после рака кожи, рака молочной железы и онкологии органов дыхания (в том числе рака легких).

Ежегодно ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого принимает на лечение более 50 тысяч пациентов со всей России. Представители Департамента здравоохранения столицы подчеркивают: операция по удалению рака простаты сфокусированным ультразвуком доступна всем пациентам столицы, для жителей Москвы она делается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

- Проведение таких операций на базе урологического центра больницы им. С.Спасокукоцкого стало возможным как благодаря профессионализму медиков, так и получению высокотехнологичного оборудования для ультразвуковой аблации тканей, - подчеркнули в пресс-службе столичного Депздрава.