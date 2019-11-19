Во Франции потребовали от Украины гарантировать право жителей Донбасса на русский язык

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-19T09:19:55+03:00

Этот вопрос будут обсуждать 9 декабря на саммите в нормандском формате

Изменить размер текста: A A

Жителям Донбасса должны гарантировать право разговаривать на русском языке – об этом заявил председатель комитета по европейским делам сената Франции Жан Бизе. Этот вопрос, по его мнению, станет одним из ключевых на встрече во Франции 9 декабря. Напомним, дату саммита в нормандском формате определили на этой неделе. Главы стран России, Украины, Франции и Германии будут обсуждать ситуацию на Донбассе. Чтобы проведение саммита стало возможным, Киев выполнил ряд условий, основным был вывод войск с линий соприкосновения в населенных пунктах ДНР.

- Россия должна обуздать в Донбассе тех, кто проводит атаки на украинцев. Киев, в свою очередь, также обязан приложить усилия в контексте языкового вопроса: русский язык должен остаться языком, который активно используют на этих территориях, - приводит слова Бизе «Известия».

Эксперт признает, что обойтись без посредников в урегулировании конфликта не получится – в Украине сильна оппозиция, которая обвиняет президента Зеленского в «слабости».

ИСТОЧНИК KP.RU