2019-11-19T11:42:49+03:00
Спорт

Дзюба хочет забить семь голов Сан-Марино

О наполеоновских планах капитана сборной рассказал Роман Зобнин
Дарья КРЫЛОВА
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У Дзюбы в отборе на Евро девять мячейУ Дзюбы в отборе на Евро девять мячейФото: REUTERS
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что после крупного поражения от Бельгии (1-4), Артем Дзюба сильно расстроился и пообещал болельщикам, что забьет семь мячей в ворота следующего соперника.

Следующим соперником в отборе на Евро-2020 будет сборная Сан-Марино, которую Россия уже обыгрывала с крупным счетом (9-0) 8 июля.

«Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали с Артемом. «Семь завтра забью», — говорит. Это шутка, конечно», — отметил Зобнин в комментарии Sport24.ru.

У Дзюбы в отборе на Евро девять мячей, а лидером гонки является Гарри Кейн с двенадцатью. Следом идет Криштиану Роналду, у которого одиннадцать забитых мячей.

Однако, Зобнин отметил, что Дзюба не столько хочет догнать лучших бомбардиров отборочного турнира, сколько догнать Кержакова, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России с тридцатью голами.

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Сборная России по футболу завершает свой отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года в гостях. Россияне встречаются в Сан-Марино с местной командой. Летом наши выиграли в Саранске со счетом 9:0 у скромного коллектива. Сегодня же - ответный поединок. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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