Дзюба хочет забить семь голов Сан-Марино

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-19T11:42:49+03:00

У Дзюбы в отборе на Евро девять мячей Фото: REUTERS

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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что после крупного поражения от Бельгии (1-4), Артем Дзюба сильно расстроился и пообещал болельщикам, что забьет семь мячей в ворота следующего соперника.

Следующим соперником в отборе на Евро-2020 будет сборная Сан-Марино, которую Россия уже обыгрывала с крупным счетом (9-0) 8 июля.

«Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали с Артемом. «Семь завтра забью», — говорит. Это шутка, конечно», — отметил Зобнин в комментарии Sport24.ru.

У Дзюбы в отборе на Евро девять мячей, а лидером гонки является Гарри Кейн с двенадцатью. Следом идет Криштиану Роналду, у которого одиннадцать забитых мячей.

Однако, Зобнин отметил, что Дзюба не столько хочет догнать лучших бомбардиров отборочного турнира, сколько догнать Кержакова, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России с тридцатью голами.

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ИСТОЧНИК KP.RU