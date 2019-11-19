В Госдуме оценили официальную продажу «красивых» номеров

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-19T12:22:23+03:00

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МВД и Минэкономики договорились о схеме продажи «красивых» автомобильных номеров. В Госдуме положительно отозвались об этой инициативе. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что этот рынок пора выводить из тени, все желающие приобрести «красивые» номера для автомобиля, должны официально получить такую возможность.

«Если эта схема будет реализована правительством, ничего страшного не произойдет. Кто-то любит понты и будет покупать «красивые» номера. Такая практика есть в ряде стран. На аукционах продаются номера, причем стоимость в АОЭ достигает до 10 млн долларов. У нас вряд ли дойдет до этого. Не думаю, что большое количество желающих будет участвовать в аукционах, поднимая цены до каких-то нереальных цифр», - цитирует депутата ИА НСН.

При этом Лысаков добавил, что скорее всего цены на «красивые» номера будут раза в два-три дороже, чем на обычные, а такое себе смогут позволить многие граждане, которые хотят выделиться.

Ранее стало известно, что возможность выбора любого «красивого» автомобильного номера за дополнительные деньги стала возможна благодаря договоренность Минэкономразвития и МВД. Предполагается, что пошлин на такие номера может достигать 300 тысяч рублей, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU