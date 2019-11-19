Продажа грибов и ягод попала под контроль российского правительства

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-19T15:00:17+03:00

На свободу собирать подберезовики никто не покушается. Но могут появиться вопросы к бабушкам, торгующим грибами-ягодами у дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Орехи, ягоды, грибы, семена, дикие плоды и тому подобные дары леса теперь будет регулировать Минсельхоз. Подписано такое постановление российского правительства.

Неужели чиновники решили выдавать разрешения грибникам на манер охотничьих билетов или ограничить сбор ягод, допустим, двумя лукошками?

- Ничего подобного, - успокоил «КП» председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. - Постановление касается обращения пищевой продукции, в том числе переработки. То есть речь идет о продаже различных ягодных джемов, соленых грибов в банках или просто орехов. Именно о продаже! Согласитесь, это такая же еда, как колбаса, и должен быть контроль, что появляется на полках магазинах.

Словом, на свободу собирать подберезовики никто не покушается. Но могут появиться вопросы к бабушкам, торгующим грибами-ягодами у дороги. И уж тем более будет пристальный контроль к крупным производителям и торговым сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU