Продажа грибов и ягод попала под контроль российского правительства
Орехи, ягоды, грибы, семена, дикие плоды и тому подобные дары леса теперь будет регулировать Минсельхоз. Подписано такое постановление российского правительства.
Неужели чиновники решили выдавать разрешения грибникам на манер охотничьих билетов или ограничить сбор ягод, допустим, двумя лукошками?
- Ничего подобного, - успокоил «КП» председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. - Постановление касается обращения пищевой продукции, в том числе переработки. То есть речь идет о продаже различных ягодных джемов, соленых грибов в банках или просто орехов. Именно о продаже! Согласитесь, это такая же еда, как колбаса, и должен быть контроль, что появляется на полках магазинах.
Словом, на свободу собирать подберезовики никто не покушается. Но могут появиться вопросы к бабушкам, торгующим грибами-ягодами у дороги. И уж тем более будет пристальный контроль к крупным производителям и торговым сетям.
ИСТОЧНИК KP.RU