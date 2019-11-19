2019-11-19T16:22:12+03:00
Общество

Шанс на реконструкцию получила уникальная усадьба в Липецкой области

Разрушающееся здание включили в перечень объектов культурного наследия региона
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: администрация Липецкой области.Фото: администрация Липецкой области.
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Липецкие власти постоянно затрагивают вопрос о сохранении традиций и продлении исторической памяти, в том числе, в рамках духовного развития молодого поколения. Не все можно узнать в учебнике, многое можно увидеть своими глазами. Поэтому в регионе при активном поддержке властей активно идет восстановление старинных усадеб. Так, на днях, стало известно, что сразу пять старинных особнякх в области будет реконструировано в ближайшее время.

Одной из первых реставрируют уникальную усадьбу в селе Захаровка, которая является частью комплекса, принадлежащего в начале ХХ века Великому князю Андрею Владимировичу Романову. Материалы и фотодокументы Госархива Орловской области и Госархива РФ подтверждают информацию о времени строительства здания и его владельцах.

Во время Великой отечественной войны в период оккупации тут располагался немецкий военный госпиталь. Что не разрушили революция и война, то завершил пожар. Здание восстанавливали, потом там располагалась школа. После строительства нового образовательного учреждения усадьба стала постепенно разрушаться. Но после того, как здание признали исторически значимым объектом она получит шанс на восстановление, а значит, на новую жизнь.

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@TrueKPRU
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