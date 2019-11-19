2019-11-19T18:05:10+03:00
Общество

Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России

Политик попросил российского президента провести общенациональный конкурс, чтобы выбрать дизайн будущих онлайн-документов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в РоссииВице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-премьер России Максим Акимов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.

Также Акимов попросил главу РФ провести общенациональный конкурс, чтобы выбрать дизайн будущих онлайн-документов.

В указанный срок, по словам вице-премьера РФ, выпустят первые 100 тысяч изделий. Также планируется запустить специальное мобильное приложение, сообщается на сайте Кремля.

- Оно будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется, - отметил Акимов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре стало известно о том, что в России в 2020 году стартует эксперимент по выдаче электронных паспортов. Подготовительный этап данного проекта запустят с 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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