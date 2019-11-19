2019-11-19T17:48:17+03:00
Здоровье

Три миллиона на новую квартиру: Сахалинские врачи начали получать выплаты на покупку жилья

В регионе ждут новых специалистов, для которых разработаны беспрецедентные меры поддержки
Ирина СУХАНОВА
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Молодой уролог Дмитрий Шумилов получил 3 млн. руб. на покупку новой квартиры. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.Молодой уролог Дмитрий Шумилов получил 3 млн. руб. на покупку новой квартиры. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.
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Сахалинская область ждет на работу врачей: привлечение в регион специалистов - одна из задач, поставленных губернатором Валерием Лимаренко. Для решения кадрового вопроса на Сахалине и Курилах разработаны масштабные меры поддержки переезжающих сюда медиков. В том числе - компенсация на покупку жилья. Новоселы уже получили первые выплаты.

27-летний врач Дмитрий Шумилов стал первым врачом, заключившим с региональным Минздравом договор по новой форме. Молодой уролог переехал в Южно-Сахалинск из Владивостока. Деньги от правительства островного региона Шумиловы вложили в покупку квартиры: они стали обладателями «трешки» площадью 75 кв. м.

– Вместе с женой мы нашли квартиру и подали документы на выплату. Два дня назад деньги поступили на банковский счет, и мы тут же оформили договор купли-продажи, – рассказал Дмитрий.

Из регионального бюджета семье перечислили 3 млн. руб., оставшуюся сумму Шумиловы внесли через ипотеку. Право на такую выплату имеют все специалисты, поступающие на работу в больницы и поликлиники Сахалина и Курил по кадровой программе. Чтобы претендовать на нее, медик должен отработать по профилю не менее 10 лет. Договор на программу уже заключили 55 молодых специалистов.

И это не единственный «бонус» для переезжающих на Сахалин. Например, сахалинские врачи получают самые большие «подъемные» в России.

- В апреле мы увеличили зарплаты врачей на 30 процентов. Сегодня они получают в среднем 160 тыс. руб., - ранее отмечал губернатор области Валерий Лимаренко. - Также медикам доступны подъемные от 1,4 до 2,6 млн. руб., сертификат на приобретение жилья до 3 млн. руб. и компенсация аренды квартиры - до 25 тыс. руб. ежемесячно.

Региональные власти создают условия как для жизни, так и для профессионального роста: на капремонт медучреждений и закупку нового оборудования в этом году было выделено в два раза больше средств, чем раньше, - 4 млрд руб. . До 2024 года в регионе построят 65 новых поликлиник и больниц.

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@TrueKPRU
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