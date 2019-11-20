Врачи в Липецкой области получили служебное жилье

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-19T17:55:40+03:00

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Власти Липецкой области готовы на различные меры соцподдержки для врачей как общего профиля, так и дефицитных специальностей. Особенно нуждаются в помощи специалисты, работающие в сельской местности. Отсюда и появление программы «Губернский миллион», и предоставление служебного жилья, бесплатных участков, и льготы в налогооблажении. По мнению властей, нужно сделать все для того, чтобы врачам было комфортно жить и работать уже сейчас. Более того, эти меры позволят привлечь в профессию новые кадры, что особенно актуально для представителей дефицитных специальностей.

Вне сомнений — одно из самых «поддерживающих» мер является получение собственного жилья, и ключи от новых квартир накануне получили четыре медика Лебедянской больницы - рентгенолог, эндоскопист, фтизиатр и терапевт. Жилье предоставлено двум супружеским парам в аренду на десять лет, которые они обязаны отработать в ЦРБ. По истечению этого срока квадратные метры можно приватизировать и стать их полноценными хозяевами.

Дом по адресу улица Игумнова, 2 был сдан летом этого года. Раньше в нем располагалось отделение больницы. Чтобы привлечь врачей в местный муниципалитет, было решено переоборудовать строение под жилые помещения. Ремонт проводился за счет спонсорских средств и областной субсидии в размере около 11 миллионов рублей. В сжатые сроки здание переделали в многоквартирный дом на одиннадцать просторных благоустроенных квартир: одно-, двух- и трехкомнатных. На День города и района, 20 июля, девять из них уже были предоставлены семьям медиков. Две оставались в резерве. Теперь же дом полностью заселен.

По словам руководителя Липецкой области, лебедянский опыт привлечения врачей будет усовершенствован и применен в тех районах региона, где есть дефицит врачей. «Мы всё просчитаем, улучшим и будем применять на практике. Нехватка медицинских работников — большая проблема для региона и ее нужно незамедлительно решать», — отметил губернатор области Игорь Артамонов.

Отметим, что дефицит кадров в здравоохранении фиксируют эксперты по всей стране, не исключением стала и Липецкая область. В регионе при общей численности врачей в 3820 человек, не хватает в целом 270 медиков. «Дефицитный список» включает 8 специальностей, среди самых востребованных – врачи участковой службы, анестезиологи, онкологи, офтальмологи, врачи «скорой». Для того, чтобы восполнить нехватку кадров, в области была принята программа «Губернаторский миллион», аналогов которой в ЦФО нет.

Ее участники получают 1 миллион рублей. Средства предоставляются врачам, которые впервые трудоустроятся в государственные больницы и поликлиники Липецкой области, кстати, возрастной ценз для них не установлен. Есть и условие - медработникам предстоит отработать в здравоохранении региона 5 лет, у них не должно быть не исполненных обязательств по целевому обучению.

Помимо губернаторского миллиона, им также полагается полное возмещение расходов на аренду жилого помещения, социальная выплата на строительство и приобретение жилья – ее размеры (выплата может быть более миллиона рублей) зависят от состава семьи и количества метров жилья, находящегося в собственности.

Кроме того, врачи могут рассчитывать на выделение бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Для них также установлены и льготы по местному налогообложению, первоочередное предоставление мест в детских дошкольных учреждениях и т.д.