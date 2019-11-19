Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных специалистов

СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-19T20:30:48+03:00

В эфире Радио "Комсомольская правда" с заместителем начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Сергеем Хранцкевичем Фото: скриншот с видео

Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич высказался по ситуации в эфире программы "Россия в движении" [видео]

Изменить размер текста: A A

Слушатель Радио "Комсомольская правда" в общении с ведущими программы "Россия в движении" Антону Челышеву и Наталье Агре посетовал на то, что требования к автошколам по материальной базе в нашей стране слишком высоки.

Гость студии, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД РФ Сергей Хранцкевич пояснил, что такой подход необходим для наиболее качественного обучения.

"Большие требования, но они предъявляются с учетом высоких скоростей... Если мы не будем ставить видеорегистраторы, предъявлять какие-то условия, то будут неизвестно как учить. Вы понимаете, что в будущем неизвестно, какого водителя получим", - сказал полковник полиции.

Он добавил, что в некоторых регионах соблюдать выдвинутые требования действительно очень тяжело - не всегда можно найти закрытые площадки, поэтому часто их используют совместно сразу несколько автошкол.

"Но все эти условия для того, чтобы мы выучили грамотного специалиста, грамотного водителя", - подчеркнул Сергей Хранцкевич.

Сайт kp.ru писал, что в Гильдии автошкол России предложили наказывать автошколы за аварии водителей-выпускников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744819" frameborder="0"></iframe> Высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных специалистов, заявили в Госавтоинсепкции.Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД РФ Сергей Хранцкевич объяснил, почему к автошколам предъявляют такие высоки требования. В отдельных регионах соблюсти все условия бывает действительно сложно

ИСТОЧНИК KP.RU