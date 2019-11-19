2019-11-19T20:36:33+03:00
Общество

Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорился

Продукцию этой марки в СССР считали особенно престижной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорилсяЛатвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорилсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Знаменитый косметический бренд Латвии, Dzintars, продукцию которого в СССР считали особенно престижной и качественной, окончательно разорился.

Известно, что последние несколько лет компания, основанная еще в середине XIX века, балансировала на пороге банкротства. И вот сегодня, 19 ноября, она официально закрылась.

По словам представителей легендарной компании, все дело в постоянном повышении налогов и нежелании латвийского правительства создавать условия для развития бизнеса. Таким образом, бренд просто прекратил свое существование, пишет "РЕН. ТВ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что cовременные российские школьницы подсели на легендарные духи XX века «Красная Москва». «Советский» парфюм переживает второе рождение в российских городах. А в 1995 году «Красная Москва» заняла место в музее ароматов «Осмотека» в парижском Версале как официальный парфюм России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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